Народная милиция ЛНР сообщила об отступлении ВСУ из Северска Офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Северска

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Украинское командование приняло решение вывести свои подразделения из города Северск, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, речь идет о поэтапном и скрытом выводе войск.

Согласно боевому распоряжению позиции следует покидать скрытно, и отходить мелкими группами, — написал Марочко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные силы ведут наступление на позиции ВСУ на четырёх направлениях. Минобороны России заявляло, что положение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, действующей в районе Северска, является критическим. Потери бригады превышали 70% личного состава. При этом посол ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что украинские военные пытаются удержать Северск за счёт заградительных отрядов.