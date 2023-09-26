«Народ страдает»: политолог о вступлении Финляндии в НАТО Политолог Баширов: народ Финляндии пострадал из-за вступления страны в НАТО

Фото: nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с министром иностранных дел Пеккой Хаависто

Простые жители Финляндии пострадали из-за вступления страны в НАТО и поддержки Украины, заявил политолог Марат Баширов. Комментируя ситуацию «Радио 1», он подчеркнул, что решение элит сделало жизнь обычных граждан хуже. При этом эксперт уверен, что «страдания народа» не изменят позицию власти относительно членства Финляндии в Альянсе.

В западной Европе, в том числе, в Финляндии видно, что есть элита. Это элита, которая коррумпированная, это продажная элита, она находится на службе у США. А есть народ, который страдает. Но это не означает, что элита из-за страданий народа поменяет свое мнение, — пояснил политолог.

Баширов уточнил, что Финляндия всегда была ориентирована на Запад. Но вступление в НАТО лишило местных жителей дешевой электроэнергии из России. Кроме того, финны больше не могут приезжать и покупать российский бензин, тем самым экономить деньги, а предприятия терпят убытки из-за невозможности получить сырье. Политолог считает, что отношения между государствами могут наладиться, но это займет большое количество времени.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что правительство Финляндии «семимильными шагами» выдвигается в передовики русофобской кампании Запада. По его словам, в Финляндии признали, что санкции были введены против российского народа.