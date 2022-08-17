Направлявшийся в Россию сухогруз сломался на выходе из Босфора

Фото: marinetraffic.com

На выходе из Босфора в Черное море на сухогрузе Sun Unicorn под флагом Палау, который следовал в Россию, произошла механическая поломка, на место инцидента направлен буксир, сообщила служба береговой охраны Турции. Судно было отбуксировано в безопасный район для выяснения причин неисправности и ремонта.

Наш буксир KURTARMA-7 был немедленно отправлен на место происшествия за 99-метровым грузовым судном SUN UNICORN, на котором произошла механическая поломка на выходе в Черное море из Босфорского пролива при следовании из порта Амбарлы в Россию, — говорится в сообщении службы.

В конце июля в российский порт через турецкий пролив Босфор прибыло торговое судно «Спарта II» из Сирии, на его борту, вероятно, находилась военная техника. Отмечалось, что США и Евросоюз убеждены в том, что Москва не первый раз использует торговые суда для перевозки оружия, несмотря на запрет прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы, введенный Турцией после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее газета Times of India сообщила, что в индийском штате Керала арестовали российский сухогруз с оружием. Владельцы судна не заплатили за заправку топливом около $24 тысяч, однако суд разрешил произвести разгрузку, так как товар не имеет отношения к иску. Вооружение было поставлено военно-морским силам Индии.