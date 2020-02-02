https://static.news.ru/photo/fe7867f4-45af-11ea-bf3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Нафтогаз Украины» призвал граждан не продавать животных ради погашения долгов по коммунальным услугам, а обращаться за помощью к государству.

В компании напомнили, что право на субсидию имеют семьи, которые выделяют на оплату коммунальных услуг более чем 15–20% семейного бюджета.

По данным «Нафтогаза», в госбюджете предусмотрено примерно 50 млрд гривен (почти $2 млрд) на частичное погашение платёжек семей, которые испытывают трудности.

Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо, — подчеркнули в компании.

Так в «Нафтогазе» отреагировали на «совет» депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгения Брагара пенсионерке продать собаку элитной породы, если она у неё есть, чтобы прожить на пенсию $80.

Ранее NEWS.ru писал, что советник украинского президента Игорь Новиков выругался матом, комментируя не снизившиеся тарифы на газ для населения после сделки «Нафтогаза» с российским «Газпромом».