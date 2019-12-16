https://static.news.ru/photo/a0a48db2-1ff1-11ea-89b9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект изменений украинской конституции в части децентрализации власти необходимо проанализировать на соответствие Минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, документ нужно «очень внимательно изучать», в том числе и на соответствие «формуле Штайнмайера», учитывая отсутствие упоминаний об особом статусе Донбасса. Песков подчеркнул, что «здесь нет ничего, что может дискутироваться — есть Минские договорённости, и [на саммите 9 декабря] в Париже стороны подтвердили свою приверженность» этим соглашениям.

В Минском комплексе мер вся последовательность действий изложена достаточно доступным языком, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский, российский лидер Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже выступили за изменение Конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера», которая была одобрена в Минске 1 октября 2019 года. Документ определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса сначала на временной, а затем на постоянной основе.

Вскоре после этого Зеленский внёс в Верховную раду проект изменений в конституцию. Поправки предусматривают децентрализацию власти.