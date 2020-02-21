https://static.news.ru/photo/5860782a-54b9-11ea-b567-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com

Западные авиационные ресурсы разместили в публичном доступе мониторинговые данные. Согласно документам, два стратегических бомбардировщика США B-52H Stratofortress вылетели из Луизианы в сторону Европы.

Отмечается, что их перелёт был зафиксирован над воздушным пространством Франции. Навстречу к бомбардировщикам вылетал французский истребитель. Войска США регулярно практикуют такие полёты с целью отработать навыки трансатлантических перелётов.

Ранее сухопутная армия США занялась формированием новых крупных складов военной техники и другого имущества в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регион.

Как писал NEWS.ru в январе 2020 года, американская сторона готовится провести крупнейшие учения в Европе. Для этого на континент будет переброшено около 20 тысяч солдат.