https://static.news.ru/photo/32740096-37bd-11ea-a73b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gertrud Zach/eur.army.mil

Военные учения Defender 2020, которые пройдут в марте в 10 странах НАТО, для США станут крупнейшими учениями в Европе за последние 25 лет.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе, логистическим центром учений станет Германия. В них примут участие 37 тысяч военнослужащих, из которых 20 тысяч будут представлять Соединённые Штаты. Часть манёвров может пройти на территории Польши и в прибалтийских странах вблизи границы с Россией.

Источник подчеркнул, что руководство учениями будет осуществлять армейское командование США, а не НАТО. Роль командных структур Альянса будет сведена к обеспечению координации вспомогательных сил из стран, входящих в организацию.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Украина заявила о намерении интегрироваться в систему закупок НАТО.