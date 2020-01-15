Военные учения Defender 2020, которые пройдут в марте в 10 странах НАТО, для США станут крупнейшими учениями в Европе за последние 25 лет.
Как
Источник подчеркнул, что руководство учениями будет осуществлять армейское командование США, а не НАТО. Роль командных структур Альянса будет сведена к обеспечению координации вспомогательных сил из стран, входящих в организацию.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Украина заявила о намерении интегрироваться в систему закупок НАТО.
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