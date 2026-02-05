«Начали дергать морковку»: политолог о словах ЕС про займ €90 млрд для ВСУ

Евросоюз пытается убедить Киев не идти на уступки России, обещая финансовую поддержку в виде кредита на €90 млрд (около 8,1 трлн рублей), заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, ЕС делает заявления о помощи Украине с целью самопиара.

Когда дается такая информация, то не факт, что все это будет реализовано. В данном случае здесь больше пиара и давления со стороны Евросоюза на Украину. ЕС всегда торжественно заявляет [о помощи Киеву], а потом тихонечко сообщается, что денег нет. Я думаю, что здесь постоянно идет такая игра. Они объявили с большой помпой и начали дергать морковку перед главарями киевского режима: «Вам нечего бояться». Сигнал такой: «Не надо идти ни на какие уступки, мы вас всем обеспечим, вам поможем. Главное, продолжайте дальше ловить украинцев по всей территории и отправляйте их на фронт. Не надо двигаться к миру, у вас еще есть все шансы победить», — высказался Перенджиев.

Ранее сообщалось, что послы Европейского союза достигли консенсуса по механизму предоставления финансовой помощи Украине в виде еврозайма на сумму €90 млрд. Этот пакет помощи был одобрен на саммите ЕС, который прошел в декабре 2025 года, как альтернатива конфискации замороженных российских активов.