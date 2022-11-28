Нацбанк Украины «напечатал» 15 миллиардов гривен Депутат Рады Железняк заявил, что НБУ купил облигаций еще на 15 млрд гривен

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Национальный банк Украины (НБУ) напечатал дополнительно 15 млрд гривен ($410 млн), сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, всего с начала российской спецоперации регулятор провел эмиссию 370 млрд гривен (около $10,1 млрд).

НБУ купил облигаций («напечатал») еще +15 млрд грн. <...> Сразу могу вам сказать, что в декабре напечатают еще +30 млрд гривен, и тогда за весь год будет как раз сумма 400 млрд гривен ($10,8 млрд. — NEWS.ru), как и было предусмотрено в бюджете этого года, — написал Железняк.

Накануне глава НБУ Андрей Пышный в ходе встречи с послом США в Киеве Бриджит Бринг заверил, что регулятор воздержится от эмиссии гривны в 2023 году. По его словам, это необходимо, чтобы сохранить возможность сотрудничества с МВФ.

Нацбанк Украины вбрасывает эмиссионные деньги путем выкупа облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) у Минфина. Это привело к снижению курса гривны и росту инфляции, которая в октябре составила 26,6%. Согласно прогнозам, до конца текущего года она может достичь уровня 30%.