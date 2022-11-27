Украина пообещала США прекратить эмиссию гривны Нацбанк Украины пообещал послу США прекратить эмиссию гривны в 2023 году

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Национальный банк Украины (НБУ) в 2023 году не будет проводить эмиссию гривны, чтобы сохранить возможность сотрудничества с МВФ. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном после встречи главы банка Андрея Пышного с послом США в Киеве Бриджит Бринг, сообщает ТАСС. Там отмечается, что стороны достигли соглашения на уровне персонала и намерены двигаться дальше.

Переговоры по новой программе, которая будет предусматривать финансирование, могут начаться уже после первого пересмотра мониторинговой программы <...>. Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионного финансирования. Сегодня мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов. Ведь это важно для дальнейшего эффективного взаимодействия с МВФ, — заявил Пышный.

Согласно текущей статистике, с 24 февраля по 25 ноября текущего года эмиссия гривны составила около 356 млрд (порядка $9,3 млрд). Нацбанк вбрасывал эмиссионные деньги через выкуп облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) у Минфина. До начала российской СВО регулятору делать это было запрещено. Подобная процедура в результате привела к снижению курса нацвалюты и росту инфляции, которая в октябре составила 26,6%. Согласно прогнозам, до конца года она достигнет 30%. Кроме того, подобная эмиссия противоречит стандартным требованиям МВФ.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что для организации расчетов на новых территориях России потребуется 900 млрд наличных рублей. Эксперты предположили, что эти деньги могут быть выпущены в качестве эмиссии, не оказав существенного влияния на инфляцию.