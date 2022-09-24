На Запорожье рассказали о «самоубийственном» для ВСУ плане США Член ВГА Запорожья Рогов: США составили самоубийственный для ВСУ план атаки через Днепр

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Пентагон разработал для ВСУ стратегию ведения боевых действий в регионе. По его словам, она станет для украинских войск «самоубийством», сообщает РИА Новости.

Пентагон разработал стратегию по боевым действиям на территории Запорожской области, к ее реализации подталкивают вояк ВСУ, генштаб Зеленского и так далее. Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство, — подчеркнул представитель ВГА.

Рогов уточнил, что в соответствии со стратегией, украинским войскам предстоит форсирование реки Днепр с помощью понтонных переправ. Такая высадка десанта будет стоить ВСУ тысячи жизней, считает он.

Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти, — заключил Рогов.

Ранее стало известно, что украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся часть региона, иначе после референдума они будут считаться оккупантами, заявил Владимир Рогов. Российские военные на сегодня контролируют 73% территории Запорожской области, остальные 27%, включая областной центр Запорожье, находятся под контролем киевского режима.