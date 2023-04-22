На Западе призвали готовиться к провалу наступления Украины The Economist призвал Запад готовиться к провалу наступления Украины

Фото: МО Украины

Контрнаступление ВСУ может провалиться, сообщает британский журнал The Economist. Журналисты издания отмечают, что в случае прорыва линии фронта украинские войска рискуют оказаться в окружении. По сведениям журнала, Киев обладает ограниченным запасом ракет класса «земля — воздух», но такое оружие необходимо для атак по бомбардировщикам.

При нападении Украине понадобится большое количество войск, чтобы превзойти численность обороны. Даже если она пробьет оборону России, ей нужно быть осторожной, иначе ее войска рискуют оказаться в окружении, — указано в материале.

По данным журнала Newsweek, который ссылался на секретные документы Пентагона, США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. В Вашингтоне считают возможную потерю Артемовска психологическим ударом для Киева, который все же не станет «жизненно важным» для общей картины боевых действий.

22 апреля военный корреспондент Василий Ткач заявил, что взятие под контроль трассы Артемовск — Часов Яр говорит о фактическом окончании битвы за Артемовск. Накануне о том, что дорога контролируется российскими силами, сообщал советник врио главы ДНР ЯН Гагин. Военкор отметил, что это был единственный путь снабжения ВСУ и теперь российским военным осталось взять противника измором.