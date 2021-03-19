На Украине ждут новую холодную войну после слов Байдена о Путине

https://static.news.ru/photo/21bf2f42-1d5e-11ea-b405-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvs.gov.ua

Слова президента США Джо Байдена в отношении его российского коллеги Владимира Путина могут стать причиной новой холодной войны. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По мнению Авакова, это может быть «война между западной цивилизацией и русской империей, как её видит Путин».

Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы, — сказал украинский министр.

Ранее в интервью ABC News Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента Владимира Путина «убийцей».

Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и напомнил, что оценивать других людей — всё равно что смотреть в зеркало, а также предложил пообщаться в ближайшее время в прямом эфире. Об этом писал NEWS.ru.