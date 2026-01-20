На Украине заявили о жизненно важном дефиците ВСУ не хватает ракет для самолетов и систем ПВО

На Украине имеется дефицит ракет для самолетов и для систем ПВО, заявил представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. Он добавил, что Киев постоянно обращается к партнерам по этому вопросу.

Дефицит ракет имеет место как для наземных систем ПВО, так и для самолетов. Поэтому обращения к партнерам постоянные идут, — сказал Игнат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен поставить Украине 12–15 систем противовоздушной обороны в качестве компенсации за отказ от приглашения в НАТО. По его словам, западные партнеры обещали поставить Киеву требуемые системы ПВО в случае отказа.

До этого сообщалось, что США испытывают дефицит ракет для противовоздушной обороны из-за роста спроса на Ближнем Востоке. Как заявила замдиректора программы по обычной обороне в Стимсоновском центре в Вашингтоне Элиас Юсиф, это ограничивает возможности страны реагировать на конфликты.

Также отмечалось, что американские власти и военные осознали и пытаются исправить свой стратегический просчет 2010-х годов, в результате которого Вооруженные силы Украины испытывают сегодня снарядный голод. Речь идет о производстве артиллерийских снарядов, которое претерпело серьезное сокращение.