На Украине сообщили о создании зерновых караванов в трех портах На Украине порты Одесса, Черноморск и Южный готовятся к вывозу зерна

Фото: shutterstock

Украинские порты Одесса, Черноморск и Южный готовятся к возобновлению работы. Как сообщили в администрации морских портов, в них будут созданы караваны для вывоза из страны зерна. Для включения судна в караван, необходимо подавать заявку.

В связи с подписанием 22 июля 2022 года Инициативы об экспорте зерна и сопутствующих продовольственных товаров морским путем к возобновлению работы готовятся порты Одесса, Черноморск и Южный. Вход и выход судов в указанные морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать головное судно, — говорится в сообщении.

Россия, Турция, ООН и Украина ранее подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из России, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Военное сопровождение судов не предполагается — к ним запретят приближаться боевым кораблям, самолетам и беспилотникам. За погрузкой зерна в украинских портах будут следить представители ООН, Турции и Украины.