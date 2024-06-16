На Украине ужесточат графики отключения электричества Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: графики отключения электричества будут ужесточены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Графики отключения электроснабжения на Украине ужесточатся, сообщил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале компании, это продлится месяц-полтора. Отключения могут быть в вечерние часы, уточнил Кудрицкий.

Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так, достаточно существенными, — сказал глава «Укрэнерго».

Графики вводятся по всей стране уже с 17 июня. Действовать они будут с 08:00 до полуночи. Наибольшие перерывы будут с 11:00 до 23:00. Кудрицкий уточнил, что такой режим продлится до конца июля.

Ранее на Украине запретили пользоваться кондиционерами и наружным освещением в школах и вузах на фоне перебоев с электроэнергией. В Министерстве образования и науки страны уточнили, что данная мера вводится с целью экономии электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что около 80% тепловой и треть гидрогенерации электроэнергии в стране было уничтожено. Политик добавил, что государство за последнее время лишилось 9 ГВт мощностей.