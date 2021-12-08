На Украине раскритиковали США за отказ от санкций по СП-2

Бестактным посчитал изъятие из проекта оборонного бюджета США на следующий финансовый год пункта о санкциях в отношении «Северного потока — 2» депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. По мнению парламентария, это можно было сделать хотя бы немного позднее. Свою позицию Бужанский отразил в личном Telegram-канале.

Вообще-то, приличия ради, наши американские союзники могли бы убрать из оборонного бюджета санкции против «Северного потока — 2» на следующий день, а не через полчаса после беседы Байдена и Путина. Никакого такта, — написал депутат.

Ранее стало известно, что оборонный бюджет был представлен в палате представителей Конгресса США без упоминания санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Также оттуда исключили положение о санкциях против 35 россиян и запрет на приобретение гражданами США суверенных долговых обязательств России.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.

Проект оборонного бюджета США, в который были включены санкции против РФ, в конце ноября 2021 года заблокировали в сенате представители Республиканской партии.