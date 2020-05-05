На Украине проведут клинические испытания лекарства от коронавируса

Минздрав Украины дал разрешение на проведение клинических испытаний разработанного в стране препарата для лечения COVID-19. Соответствующий указ подписал глава ведомства Максим Степанов.
Препарат получил название «Биовен». Его действующим компонентом являются антитела, обладающие активностью против возбудителей ряда болезней, включая гепатит А и В, герпес, грипп, корь, полиомиелит, ветряную оспу и другие,
На Украине на сегодняшний день выявлено свыше 12,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 316 человек, выздоровели — более 1,8 тысячи.
В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 251 тысячи человек, выздоровели — свыше 1,1 млн.
В России, согласно последним данным, зафиксировано 155,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 19,8 тысячи человек, умерли — 1,4 тысячи. В Москве 80,1 тысячи заболевших, более 7,8 тысячи выздоровели, скончались — 816.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные смоделировали на компьютере эффективность лекарств от гепатита C в лечении коронавируса. Согласно их расчётам, четыре препарата способны связывать SARS-CoV-2 и теоретически могут предотвратить распространение вируса по организму.
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