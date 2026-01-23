Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 12:43

На Украине признали американское происхождение ракет-перехватчиков

До 90% ракет-перехватчиков на Украину поставляются из США

Военнослужащие ВСУ
Киев получает до 90% ракет-перехватчиков из американских запасов по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), сообщила представитель Украины в НАТО Алена Гетьманчук в беседе с изданием РБК-Украина. Отмечается, что оплачивают вооружение страны Европы.

Системы ПВО и ракеты-перехватчики передаются, прежде всего, через программу PURL. У нас нет возможностей получить их каким-либо иным способом, потому что около 75% ракет для системы Patriot и около 90% ракет-перехватчиков для других систем мы получаем через PURL, — подчеркнула Гетьманчук.

Известно, что программу PURL запустили президент США Дональд Трамп и генсекретарь НАТО Марк Рютте 14 июля 2025 года. Союзники Украины из Североатлантического альянса выкупают вооружение для Киева из американских запасов.

Ранее стало известно, что в 2026 году Великобритания планирует запустить в Киеве бизнес-центр, призванный упростить и ускорить поставки оборонной продукции на Украину. Центр будет оказывать поддержку британским малым и средним компаниям, для которых работа в стране затруднена из-за ограничений на поездки, повышенных требований к безопасности и страхованию.

