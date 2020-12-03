На Украине назвали несуществующей российскую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a070e802-3604-11eb-b272-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российской вакцины от коронавируса не существует.

По словам главы Минздрава, он неоднократно отмечал, что «не о чем говорить» в случае, когда сообщают о регистрации вакцины, не прошедшей третью стадию испытаний.

Третья стадия — самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения её безопасности, — пояснил Степанов.

Министр добавил, что украинский Минздрав уже провёл встречу с дипломатами США по вопросу закупки вакцин Pfizer и Moderna, передаёт «Корреспондент.net».

Как писал NEWS.ru, объём выпуска вакцины «Спутник V» в ближайшее время достигнет двух миллионов доз. В ведомстве также отметили, что показатели эффективности препарата превышают 95%.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в РФ. Одновременно с появлением первых результатов третьей фазы испытаний российской разработки «Спутник V» всё больше государств начали проявлять к ней интерес. Впрочем, западные страны относятся к ней скептически и делают выбор в пользу продуктов Astra Zeneca, Moderna и Pfizer.