На Украине назвали несуществующей российскую вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российской вакцины от коронавируса не существует.
По словам главы Минздрава, он неоднократно отмечал, что «не о чем говорить» в случае, когда сообщают о регистрации вакцины, не прошедшей третью стадию испытаний.
Третья стадия — самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения её безопасности, — пояснил Степанов.
Министр добавил, что украинский Минздрав уже провёл встречу с дипломатами США по вопросу закупки вакцин Pfizer и Moderna,
Как писал NEWS.ru, объём выпуска вакцины «Спутник V» в ближайшее время достигнет двух миллионов доз. В ведомстве также отметили, что показатели эффективности препарата превышают 95%.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в РФ. Одновременно с появлением первых результатов третьей фазы испытаний российской разработки «Спутник V» всё больше государств начали проявлять к ней интерес. Впрочем, западные страны относятся к ней скептически и делают выбор в пользу продуктов Astra Zeneca, Moderna и Pfizer.