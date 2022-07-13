На Украине могут отказаться от очного обучения Зеленский попросил правительство запретить очное обучение до окончания военного положения

Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать обращение граждан в петиции о запрете очного образования во всех учебных заведениях до окончания военного положения, говорится на сайте главы государства. Петиция была подана 8 июня и набрала 26 654 подписей из необходимых 25 тысяч.

Я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения, — сообщил Зеленский.

При этом он отметил, что законом Украины «Об образовании» продиктовано, что субъект образовательной дeятельности наделен правом автономии самоуправления - самостоятельно, нeзависимо и ответственно принимать решения относительно академических, организационных, финансовых, кадровых и других вопроcов, производимых в порядке и пределах, определенных законом.

Ранее Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю заняться вопросом введения обязательного экзамена для получения украинского гражданства. Таким образом глава государства отреагировал на петицию местного населения о необходимости введения экзамена для тех, кто желает получить украинский паспорт. Данную петицию поддержали 26 тысяч местных граждан.