На севере Косово стали возводить баррикады

На севере Косово местное сербское население начало возводить баррикады, сообщает портал издания «Вечерне новости». Портал отмечает, что причиной таких действий послужило задержания властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича.

Граждане собираются на въезде и выезде из поселка Лепосавич, а несколько сотен человек собрались в месте Рударе близ Звечана, рядом с крестом, как и в Србоваце рядом. Сербы устанавливают баррикады, — передает портал.

Ранее президент непризнанного Косово Вьоса Османи заявила, что власти республики до конца 2022 года намерены подать заявку на вступление в Евросоюз. Перед саммитом ЕС — Западные Балканы она подчеркнула, что непризнанная республика рассчитывает на всеобщую поддержку. По словам Османи, ЕС пора «переходить от слов к делу».

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенного Косово наращивают присутствие силовиков в северной части непризнанной республики, населенной сербами. Запад заявляет о неспособности повлиять на действия Приштины, сознательно провоцируя обострение конфликта в регионе.