На севере Косово прогремели взрывы Очевидцы сообщили о трех взрывах в городе Косовска-Митровица на севере Косово

Фото: Vedat Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

архивное фото

В городе Косовска-Митровица на севере Косово звучит сирена, очевидцы сообщают о трех взрывах, передает портал Kosovo.Online. Кроме того, представители муниципальной избирательной комиссии в сопровождении косовской полиции захватили здание муниципалитета Зубин-Поток. По предварительной информации, люди, находившиеся в здании, оказали им сопротивление.

В Лепосавиче слышны сирены, заметно увеличилось присутствие сотрудников EULEX, — говорится в сообщении.

Глава Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович предположил, что власти Косово специально подобрали время и направили силовиков с автоматическим оружием в муниципалитет Зубин-Поток во время проведения саммита ЕС — Западные Балканы в столице Албании.

Ранее сербский премьер-министр Ана Брнабич заявила, что Брюссель рекомендовал руководству страны признать независимость Косово и ввести санкции в отношении РФ ради возможности однажды вступить в Евросоюз. Глава правительства рассказала об этом по итогам встречи с постпредставителем ЕС Эммануэлем Жофре. Она указала на противоречивость этих требований, так как Сербию призывают отказаться от собственных территорий, но также хотят, чтобы Белград осудил Москву за действия на Украине.