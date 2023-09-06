На популярном европейском курорте в песке нашли человеческую ногу Informacion: на пляже в испанской Гандии нашли человеческую ногу

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На пляже в испанской Гандии гулявшая по песку женщина наткнулась на человеческую ногу, сообщает Informacion. Инцидент произошел в воскресенье, 3 сентября. В полиции полагают, что нога принадлежит одному из многих нелегалов, которые пытаются проникнуть в Евросоюз по морю из Северной Африки.

Журналисты уточнили, что нога была засыпана песком, когда мимо проходила женщина. Странный предмет, лежавший между шезлонгов, привлек ее внимание. Воспользовавшись подручными средствами, она откопала находку. Тогда и стало ясно, что перед ней человеческие останки.

Женщина вызвала полицию. Правоохранители оцепили пляж и провели осмотр местности. Ногу они упаковали в мешок и увезли.

Ранее также сообщалось, что москвичу во время строительных работ на дачном участке бетономешалкой оторвало руку. Мужчина смог вызвать медиков, которые доставили его в больницу. Хирурги восемь часов восстанавливали разорванные в клочья сухожилия, мышцы, нервные волокна и сосуды. Кости зафиксировали с помощью металлических стержней, а артерии соединяли под микроскопом. Операция завершилась успешно. Пациента выписали после снятия швов. Сейчас он проходит реабилитацию.