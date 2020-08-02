На пляжи Болгарии несколько дней подряд выбрасывает пальмовое масло

https://static.news.ru/photo/1135a146-d4a7-11ea-910e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отдыхающие на пляжах южных районов Болгарии в течение нескольких дней подряд находят выброшенные на берег шарики пальмового масла. Власти страны получили сигнал о загрязнении, на некоторых участках местные жители и туристы сами чистят песок, собирая сотни килограммов масла.

Как рассказал телеканалу bTV экоактивист Борис Садов, пальмовое масло вредит морю, а запах от него мешает нормальному пляжному отдыху и угрожает здоровью людей, особенно детей.

Именно поэтому мы, не дожидаясь властей, предприняли попытку почистить пляж, — отметил активист.

Директор Морской администрации Болгарии Валентин Енчев рассказал, что скорее всего масло попало в воду с борта одного из кораблей, проходивших в международных водах. Из-за специфических погодных условий ветер отправил масло «непосредственно в сторону берега». Енчев уверяет, что ничего опасного в этой ситуации нет.

Санитарные службы страны взяли образцы масла для исследования.

Тем временем масляные шарики преодолели очередные десятки километров от места, где их обнаружили в первый раз, и достигли пляжей в самой южной части Болгарии в районе города Ахтополь. Эколог Атанас Русев упрекнул власти страны в «активном бездействии». Он напомнил, что в таких случаях принято устанавливать боновые заграждения и ликвидировать загрязнение вдали от побережья, однако в Болгарии такого не происходит.

Ранее NEWS.ru писал о загрязнении техническом маслом реки Онда в Карелии. Выброс вещества в водоём произошёл из-за аварии на местной ГЭС.