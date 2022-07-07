На острове Змеиный установлен украинский флаг Появились кадры установки украинского флага на острове Змеиный

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

ВСУ подняли украинский флаг на острове Змеиный, передает Telegram-канал «На видео видно». Сообщается, что военные установили полотно, которое предварительно сбросили с воздуха.

Ранее руководитель пресс-центра охраны и обороны оперативного командования «Юг» Министерства обороны Украины Наталья Гуменюк уточнила, что флаг страны был сброшен на остров Змеиный с вертолета. По ее словам, полноценно его должны установить после того, как на место прибудут украинские войска.

30 июня в российском Министерстве обороны рассказали, что ВС РФ решили оставить остров Змеиный и сделали это в качестве жеста доброй воли.

Позже военный эксперт Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что российские войска могут вернуться на Змеиный, если удастся уничтожить береговую украинскую группировку ракетных комплексов и артиллерийских орудий, способную обстреливать черноморский остров. По мнению собеседника, авиация РФ не позволит ВСУ разместить на Змеином гарнизон и организовать посты.