На Кипре впервые с начала пандемии не выявили новых больных с COVID-19

23 мая стал первым днём с начала пандемии коронавируса, когда на Кипре не было зафиксировано ни одного нового случая COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну,
Этот результат не является случайным стечением обстоятельств. Усилия всех и каждого приносят свои плоды, — подчеркнул Иоанну.
За последние сутки медики Кипра протестировали 2414 человек.
Как сообщал NEWS.ru, кабмин Кипра принял решение о постепенном восстановлении авиасообщения с другими государствами. Ограничения начнут снимать с 9 июня.
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