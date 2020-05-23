Европа

На Кипре впервые с начала пандемии не выявили новых больных с COVID-19

22:15, 23 мая 2020
Фото: Zhang Baoping/Global Look Press

23 мая стал первым днём с начала пандемии коронавируса, когда на Кипре не было зафиксировано ни одного нового случая COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, передаёт ТАСС. Первые два случая коронавирусной инфекции на территории островного государства были выявлены 9 марта. С тех пор новые случаи фиксировались ежесуточно вплоть до субботы, 23 мая. Общее число на данный момент составляет 927.

Этот результат не является случайным стечением обстоятельств. Усилия всех и каждого приносят свои плоды, — подчеркнул Иоанну.

За последние сутки медики Кипра протестировали 2414 человек.

Как сообщал NEWS.ru, кабмин Кипра принял решение о постепенном восстановлении авиасообщения с другими государствами. Ограничения начнут снимать с 9 июня.

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