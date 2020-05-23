На Кипре впервые с начала пандемии не выявили новых больных с COVID-19

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Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 282 — до 36 675 человек. Об этом 23 мая сообщили в Минздраве страны.

В ведомстве уточнили, что число новых случаев COVID-19 за 24 часа выросло на 2959 — до 257 154, передаёт РИА Новости. Днём ранее медики зарегистрировали 3287 инфицированных, скончался 351 пациент....