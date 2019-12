В медицинском учреждении член британской королевской семьи провёл четыре ночи.

The Duke of Edinburgh has left hospital.



Prince Philip has spent four nights in the King Edward VII’s hospital in central London and left at 8.49am on Christmas Eve.



