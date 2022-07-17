Москва возмутилась карикатурой на Путина Россия пригрозила швейцарской газете NZZ судебным иском из-за карикатуры на Путина

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Москва пригрозила швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ) судебным иском из-за статьи, в которой была опубликована карикатура на российского президента Владимира Путина. Материал, в котором журналистка Марит Лангшвагер разместила несколько изображений главы РФ, появился на сайте газеты 25 июня. В статье также было опубликовано изображение украинского президента Владимира Зеленского, представшего в образе персонажа вселенной Marvel Капитана Америки. В ответ посольство России в Швейцарии направило письмо в адрес главреда NZZ Эрика Гуйера, в котором говорится о нарушении ряда статей УК страны.

В дипмиссии заявили, что в NZZ регулярно публикуются материалы разномастных авторов, распространяющих свои измышления и ругательства в адрес руководства России.

В этот же раз малоизвестная молодая журналистка М. Лангшвагер «переплюнула» всех своих собратьев по перу, додумавшись сопроводить якобы наивно-восторженное сочинение о «креативных» мемах украинской фабрики троллей (на самом деле унылых перепечатках стоковых картинок в интернете с использованием графического редактора и плоского юмора), находящейся за гранью разумного понимания карикатурой российского лидера с отсылками к клоунаде, ЛГБТ-сообществу и «военным преступникам», — сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы в связи с этой и «возможными будущими публикациями клеветнического и оскорбительного характера». По мнению дипломатов, действия журналистов нарушают статью Уголовного кодекса Швейцарии о распространении сведений, порочащих честь и достоинство, а также статью о клевете.

Ранее в Екатеринбурге на стене дома в районе Уралмаша на улице Кузнецова, 4а появилась карикатура на телеведущего Владимира Соловьева, ранее назвавшего город «центром мерзотной либероты». На картине изображен прямой эфир передачи «Соловьев LIVE», сопровождающийся шуточными подписями.