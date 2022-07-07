Монумент к 300-летию воссоединения Украины с Россией снесли под Киевом

Фото: OleksiyKuleba/t.me

В Переяславе Киевской области снесли монумент в честь 300-летия воссоединения Украины и России, сообщил в своем Telegram-канале председатель Киевской областной военной госадминистрации Алексей Кулеба. Он связал демонтаж памятника с тем, что из-за происходящих событий на Украине воссоединение и дружба с «рашистами» невозможны.

Памятник демонтирован по решению общины и органа местного самоуправления, — говорится в сообщении.

В апреле в Харькове снесли памятник советскому полководцу Георгию Жукову. Его младшая дочь Мария, узнав об инциденте, заявила, что националисты на протяжении многих лет пытаются искоренить любое упоминание о том, кто победил фашизм, и снос памятника советскому маршалу ее не удивил.

В начале апреля в Верховную раду внесли законопроект, запрещающий географические названия, связанные с Россией, ее историей и выдающимися деятелями. Авторы документа считают, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, а также будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации».