https://static.news.ru/photo/4a48f152-cd7a-11e9-bd3e-fa163e074e61_660.jpg Федерика Могерини Фото: Mario Salerno/dpa/Global Look Press

За последние пять лет Европейский союз предоставил Украине крупнейший за свою историю пакет различных мер поддержки. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что за эти годы Незалежная прошла большой путь, став устойчивее, чем была пять лет назад.

За эти пять лет в совокупности мы предоставили Украине самый большой пакет поддержки в истории ЕС, — цитирует Могерини РИА Новости .

Верховный представитель подчеркнула, что Евросоюз инвестирует как в сферу безопасности, так и в инфраструктуру, человеческое развитие страны и создание рабочих мест.

Осенью 2018 года Украина и ЕС подписали соглашение о четвёртой программе экономической поддержки общим объёмом €1 млрд. В мае 2019 года глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли обвинил украинские власти в нецелевом расходовании финансовой помощи, писал News.ru.