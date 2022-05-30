МО РФ: ВСУ разместили вооружение в школе и домах Харькова

Фото The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeOfUkraine/Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ, боевики теробороны и иностранные наёмники разместили вооружение и боеприпасы в школах, ДК Харькова. Также вооружение и боеприпасы размещены в домах и населённых пунктах ДНР. Об этом сообщается в брифинге Минобороны.

По словам Мизинцева, боевики ВСУ и подразделения теробороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами на территории школы № 81 по улице Красная Аллея и в Доме культуры по улице Плехановской в Харькове. Там же размещены склады с боеприпасами.

Местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях, — сказал Мизинцев.

К зданиям, где расположились боевики, подходы заминированы, но местное население об этом не уведомлено.

В ДНР, в Авдеевке на первых этажах жилых домов, школе и корпусах противотуберкулёзного диспансера размещён личный состав ВСУ, в подвалах также силой удерживаются мирные граждане.

Опорный пункт и склад боеприпасов размещён боевиками ВСУ в школе-интернате в Краматорске.

Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы украинского подразделения «Кракен» терроризируют мирных жителей Харьковской области. Представители формирования проводят ночные «карательные рейды» в домах местных жителей по наводкам СБУ.