«Многие бегут»: Шольц выступил против запрета выдачи виз россиянам Канцлер ФРГ Шольц раскритиковал идею о запрете выдачи шенгенских виз россиянам

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look press

Олаф Шольц

Берлин не выступит против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе заседания Северного совета в Норвегии. По его словам, которые приводит AP, конфликт на Украине не является «войной россиян», а страны ЕС должны думать о тех гражданах России, которые «хотят сбежать на свободу».

Это не война российского народа. <...> Важно понимать, что многие люди бегут из России, поскольку они не согласны с режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны затруднять путь к свободе, выезд из страны, — заявил Шольц.

Взявшая следом слово премьер-министр Финляндии Санна Марин указала, что вопрос «еще требует обсуждения».

Накануне финская телерадиовещательная корпорация YLE заявила, что правительство страны 16 августа на неофициальной встрече рассмотрит вопрос ограничения поездок граждан России в страну. МИД Финляндии, как сообщил источник, изучил множество вариантов возможных ограничений, один из которых — осложнить процесс получения виз.

В тот же день МИД Польши начал разработку для Евросоюза концепции по прекращению выдачи виз россиянам, о чем сообщил замминистра иностранных дел страны Петр Вавжик. При этом дипломат признал, что против «приостановления договора об облегчении визового режима для граждан РФ» выступают крупные страны Евросоюза, такие как Германия, Франция и Нидерланды.