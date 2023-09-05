«Мне нужен рядом муж»: жена Зеленского о сложном графике лидера Украины Жена Зеленского пожаловалась на нехватку внимания со стороны мужа

Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елена Зеленская

Жена президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на то, что совсем не видит мужа. По ее словам, которые приводит BBC, их семья разделена и они почти не видятся из-за загруженного графика супруга.

Мне нужен рядом муж, а не историческая личность. Может быть, это звучит немного эгоистично, но это действительно так. Сейчас у нас есть возможность видеться, но не так часто, как хотелось бы, — сказала Зеленская.

До этого первая леди Украины дала сентиментальное интервью популярной израильской газете Jerusalem Post. Елена Зеленская поведала стране и миру о том, что вынуждена по соображениям безопасности жить отдельно от мужа, который ночует в офисе. И встречаются супруги разве только за обедом во все том же офисе.

Она отметила, что ежедневно ходит на работу, а затем возвращается к детям. Жена президента уточнила, что Зеленский ночует в офисе.

Ранее Зеленская рассказала The Financial Times про реакцию мужа на начало специальной военной операции России. Первая леди Украины отметила, что он отреагировал на спецоперацию одним словом — «началось». Жена Зеленского добавила, что она сразу отправилась в бункер. По ее словам, после бункера жену президента отправили в засекреченное место.