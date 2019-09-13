https://static.news.ru/photo/af0e9d0a-d575-11e9-b7d0-fa163e074e61_660.jpg Джерри Райс Фото: imf.org

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) продолжит работать в Киеве примерно до 26 сентября текущего года. По итогам командировки её участники выступят с заявлением, рассказал официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Он добавил, что его коллеги обсуждают с украинскими властями экономическую ситуацию в стране, в том числе борьбу с коррупцией, пишет РИА Новости .

Одной из целей переговоров с Незалежной является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для одобрения до конца 2019 года новой программы сотрудничества с соседним государством.

В декабре 2018-го МВФ утвердил новую кредитную программу stand by для Киева, на этот раз в размере $3,9 млрд. Срок её реализации составляет 14 месяцев. При этом $1,4 млрд перечислили сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров.

Изначально Украина ожидала очередного перевода от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге его отложили до формирования нового правительства.

Ранее News.ru сообщал, что Незалежная окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года. Финальные платежи составили $156 млн.