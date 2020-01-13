https://static.news.ru/photo/29448886-360c-11ea-b328-fa163e074e61_660.jpg Селин Ван Уйтсел Фото: James Arthur Gekiere/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Бельгии на конкурсе красоты, который транслировался в прямом эфире, одна из девушек упала во время дефиле, спускаясь по лестнице. В результате она потеряла бюстгальтер на глазах у зрителей — он выпал из платья.

23-летняя Селин Ван Уйтсел не растерялась — поднялась, улыбнулась и пошла дальше, отмечает Daily Star. В итоге девушка получила титул «Мисс Бельгия — 2020».

Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) January 11, 2020

Сама Селин призналась, что случившееся — то, что часто приходится делать в жизни: подниматься после падений.

Ранее NEWS.ru писал, что американская певица Леди Гага во время своего шоу в Лас-Вегасе пригласила на сцену фаната, обняла его и вскочила ему на руки. У мужчины соскользнула нога, в результате исполнительница и он сам рухнули со сцены.