Мишустин пообщался с принцем Чарльзом на приёме в Афинах

https://static.news.ru/photo/e888b08a-8d33-11eb-96a1-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин выступает на приеме у президента Греции Катерины Сакелларопулу Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин находится в Афинах на праздновании 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. На приёме у президента Греции Катерины Сакелларопулу он пообщался с принцем Уэльским Чарльзом.

Мишустин с принцем Чарльзом, как и с другими гостями, поприветствовали друг друга и пообщались на приёме у президента, — цитирует ТАСС источник в российской делегации.

Помимо этого, глава российского правительства встретился с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Также у него состоялась встреча с президентом Кипра Никосом Асастасиадисом. На приёме Михаил Мишустин был удостоен Золотой медали почёта Афин за вклад русского народа в борьбу за освобождение Греции от османского владычества.

Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом передал коллеге привет от президента России Владимира Путина. Реплику Мишустина услышали журналисты местных СМИ.