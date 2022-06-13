Мирошник: бойцы ВСУ стреляют друг в друга Посол ЛНР Мирошник: в Лисичанске ведутся перестрелки между украинскими формированиями

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале рассказал о прошедших накануне боях на территории Лисичанска. По его словам, выстрелы были слышны в течение нескольких часов на юго-востоке и северо-западе города. При этом он отметил, что союзных войск там не было — перестрелки велись между украинскими формированиями.

Предположительно, происходят стычки между тербатами, которые пытаются выйти, и заградотрядами, у которых задача держать войска на позициях «до последнего украинца», — написал Мирошник.

Он добавил, что основной штурм Лисичанска, предположительно, будет происходить вместе со штурмом Северска, чтобы не дать ВСУ уйти из образующегося котла в сторону Славянска.

Ранее Мирошник сообщил о зачистке Северодонецка от украинских вооруженных формирований подразделениями республик Донбасса при поддержке Вооруженных сил России. По его словам, бои идут на окраинах города и на подступах к Лисичанску.