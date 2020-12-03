Минздрав Украины предлагает ввести с января жёсткий карантин

https://static.news.ru/photo/d9de9a98-3605-11eb-97d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Украины намерено предложить кабмину ввести в стране жёсткий карантин. Как сообщает глава ведомства Максим Степанов, ограничения планируются с первых чисел января сроком на три недели.

По словам Степанова, вводить локдаун до конца декабря не рекомендуется, поскольку традиционный пик заболеваемости гриппом и ОРВИ наступает в январе-феврале, пишет «КП-Украина».

Ранее о необходимости ввести локдаун заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он считает, что в стране сложилась негативная ситуация с коронавирусом, поэтому правительство должно ввести жёсткие ограничения на три-четыре недели.

Как писал NEWS.ru, переболевший в ноябре коронавирусом глава Минздрава Украины Максим Степанов нашёл позитив в своей болезни. По его словам, инфицирование дало возможность ему пройти путь пациента. Кроме того, в начале лечения он увидел различные проблемы в системе здравоохранения. В частности, оказалось невозможно онлайн подписать декларацию с семейным врачом. Министр выяснил это, позвонив на горячую линию по коронавирусу.