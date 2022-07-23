Минобороны РФ: ВКС уничтожили до 200 солдат ВСУ в Днепропетровской области Минобороны: ВС России ликвидировали более 60 боевиков формирования «Донбасс» и 200 солдат ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа РСЗО Град

ВКС России уничтожили до 200 солдат ВСУ после ракетного удара по городу Апостолово Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что обстрел пришелся по пункту временной дислокации 406-й бригады артиллеристов Украины. ВС РФ также вывели из строя девять артиллерийских орудий и бронетехнику врага. Кроме того, ликвидированы более 60 националистов формирования «Донбасс».

В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до двухсот человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника, — сообщили в министерстве.

Кроме того в ведомстве добавили, что российские артиллеристы обстреляли боевые позиции националистического формирования «Донбасс» в районе Верхнекаменское, уничтожены более 60 боевиков.

Ранее в военном ведомстве опубликовали кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ во время специальной военной операции на Украине. Экипажи штурмовиков нанесли удары по объектам и технике ВСУ.