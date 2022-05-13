Минобороны: ВКС России уничтожили три командных пункта ВСУ

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Российские военно-космические силы за день уничтожили три командных пункты Вооружённых сил Украины, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга. Он также добавил, что российские войска и артиллерия разрушили штабы теробороны и батальона 24-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка ЛНР.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, — заявил он.

Оперативно-тактическая и армейская авиация также поразила 52 района сосредоточения украинских военных и техники, отметил он.

Ранее в Минобороны заявили о том, что российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника под Харьковом и в ДНР. По данным ведомства, также был поражён склад боеприпасов в районе населённого пункта Краснопавловка Харьковской области.

Накануне российские военные сбили шесть украинских беспилотников — над островом Змеиный, а также в районах населённых пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка и Донецк. Всего с начала военной спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 830 беспилотников.