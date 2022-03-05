Минобороны Украины назвал причины гибели одного из переговорщиков с РФ

Участник делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев погиб при выполнении специальной задачи. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Во время выполнения специальных задач погибли три разведчика — сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что разведчики «погибли, защищая Украину».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил о том, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. По словам парламентария, Киреева подозревали в госизмене.

Во времена президента Украины Виктора Януковича Киреев занимал высокие должности в Укрэксимбанке и Ощадбанке.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 28 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что сторонам удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев.

В время второго раунда переговоров стороны договорились организовать так называемые зелёные коридоры для вывода мирного населения.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры Украины и России пока не обеспечивают какого-либо прогресса. При этом он убеждён, что их необходимо продолжать.