В Минобороны России назвали число уничтоженных на Украине установок HIMARS Минобороны: с 5 по 20 июля на Украине уничтожены четыре установки HIMARS

Фото: Global Look Press

C 5 по 20 июля российские войска уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще одна установка и транспортно-заряжающая машина уничтожены в районе Красноармейска, четвертая пусковая установка ликвидирована на восточной окраине Константиновки.

В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что американские РСЗО HIMARS не влияют на фронтовую обстановку на Украине, а пять из 10 ракетных комплексов, находящихся в распоряжении ВСУ, уже выведены из строя. По его словам, заявления о мощи HIMARS, звучащие со стороны Вашингтона и Киева, являются «пропагандистской» фикцией. При этом эксперт подчеркнул, что российские артиллерийские силы насчитывают около двух тысяч орудий.