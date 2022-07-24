Минобороны России показало применение «Градов» в ходе спецоперации

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России показало видео работы ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по позициям украинских войск в ходе спецоперации. Кадры нанесения ударов по районам сосредоточения сил ВСУ, командным пунктам, артиллерийским и минометным батареям опубликовали «Известия».

На видео показано, как установки «Град» выезжают на позиции и проводят стрельбы. После этого они скрытно перемещаются в другой район, где перезаряжаются и вновь открывают огонь.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ на Украине. Экипажи штурмовиков нанесли удары по объектам и технике ВСУ. Пуски ракет производились парами с малых высот.

В ведомстве также рассказали, что в период с 5 по 22 июля российские войска уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, поставленные США украинской армии. Реактивные системы залпового огня были поражены в районе населенных пунктов Малотарановка, Красноармейск и Константиновка.