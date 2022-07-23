Минобороны России показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовик Су-25

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 во время специальной военной операции на Украине. Экипажи ВКС РФ нанесли удары по объектам и технике ВСУ.

Пуски ракет производили парами с малых высот. По данным Минобороны, укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинской армии были ликвидированы с применением авиационных средств поражения, отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны России показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С и Су-30СМ. Как рассказал старший летчик звена Су-35 Виктор, истребители применяют ракеты малой дальности Р-73, ракеты средней и большой дальности класса «воздух — воздух», а также ракеты Х-31 класса «воздух — поверхность», предназначенные для поражения систем ПВО.