Минобороны показало кадры боевой работы войск связи на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российский военный связист в ходе проведения специальной военной операции

Минобороны показало в своем Telegram-канале кадры боевой работы специалистов подразделений войск связи Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции. Военные связисты обеспечивают командование подразделений всеми видами связи, поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками.

Из моего боевого опыта могу сказать, что своевременность, скрытность и решительность всех связистов, которые выполняют задачи в ходе специальной военной операции, немало спасли жизней, — рассказал командир батальона связи Западного военного округа Егор.

Ранее Минобороны России показало кадры подготовки экипажей танков и БМП для мотострелковых подразделений в зоне спецоперации. Военнослужащие отрабатывают навыки вождения военной техники и повышают мастерство ведения огня из штатного вооружения танков Т-72, Т-80 и БМП по различным типам мишеней. По оценке инструкторов, слаженной работы экипажа удается добиться за 10 дней.

Отмечается, что в ходе мероприятия военнослужащие проходят курс теоретической подготовки по знанию основных узлов и вооружения боевых машин. Также с военнослужащими проводятся занятия по тактической медицине, куда входит оказание первой помощи при различных ранениях. После прохождения подготовки военнослужащие пополняют ряды подразделений, выполняющие боевые задачи по уничтожению бронетехники, опорных пунктов и живой силы Вооруженных сил Украины.