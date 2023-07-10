ФРГ возложила ответственность за использование кассетных бомб на Киев Минобороны ФРГ: Киев будет нести ответственность за возможное использование немецких кассетных боеприпасов

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Pres

Министерство обороны ФРГ возложило ответственность за возможное применение кассетных боеприпасов на Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военного ведомства страны Арне Коллатц. Это заявление последовало за решением США поставить на Украину такие боеприпасы.

Нет немецкого оружия на Украине. Есть украинское оружие немецкого происхождения, а это совершенно другие обстоятельства, — сказал Коллатц.

Кроме того, официальный представитель МИД Германии Себастьян Фишер отметил, что запросов американской стороны на провоз кассетных боеприпасов по территории ФРГ не поступало.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия отказалась предоставлять Украине кассетные боеприпасы. По ее словам, страна остается членом Конвенции, которая предусматривает запрет на их использование, производство и передачу. С позицией Бербок согласился и министр обороны Германии Борис Писториус, подчеркнув, что не ему оценивать решение Вашингтона, который, как и Россия, Украина и Китай не подписывали Конвенцию.

На прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны странны Лора Купер сообщила законодателям, что Пентагон определился: кассетные боеприпасы будут полезны украинской армии.

Кассетные боеприпасы входят в новый пакет военной помощи Киеву на $800 млн, принятый на прошлой неделе. Туда также входят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 32 боевых машины Bradley и такое же количество бронетранспортеров Stryker, системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровая гаубица.