Минкультуры Украины пыталось сорвать празднование Дня Победы в Киеве

https://static.news.ru/photo/570fb790-b004-11eb-aa1a-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

Министерство культуры Украины попыталось сорвать праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Киева со ссылкой на замглавы столицы Марину Хонду.

По её словам, мероприятие было запланировано в Национальном музее истории Украины, однако в канун памятной даты руководство организации отказалось пропускать на территорию оборудование для монтажа сцены. Чиновница добавила, что со слов директора музея Ивана Ковальчука, указание поступило «напрямую от министра культуры». Однако никаких документов предоставлено не было.

Лишь после того как инцидент был предан огласке, технику пропустили.

Сейчас, после нескольких часов ожидания перед шлагбаумом, наша техника уже на территории музея и начинается установка сцены. Поэтому мы надеемся, что мероприятие 9 мая всё же состоится, но теперь уже с изменениями в запланированном графике, — рассказала Хонда.

Она добавила, что официальная часть празднований начнётся в полдень.

Торжества по случаю Дня Победы — традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно 9 мая более 20 лет. Вместе с тем замглавы горадминистрации Киева не исключила, что со стороны Минкультуры идёт попытка сорвать проведение акции.

Ранее сообщалось, что МВД Украины в канун Дня Победы напомнило гражданам о действующем в стране запрете на использование символики тоталитарных режимов. В эту категорию включены государственные символы СССР и георгиевские ленты.