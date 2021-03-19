Министр иностранных дел Венгрии привился «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/313797b0-890b-11eb-9e2a-96000091f725_660.jpg Фото: Szijjártó Péter / facebook

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто поставил себе прививку от коронавируса российсого производителя «Спутник V».

Мы можем победить только с помощью вакцин... Сегодня мы заключили сделку с министром промышленности и торговли РФ Денисом Манутровым о поставке вакцин «Спутник V» в марте, — сказал Сиярто.

Он подтвердил в Facebook, что лично поставил себе прививку, и в доказательство прикрепил фото с вакцинации.

Венгрия одна из европейских стран, одобривших «Спутник V», не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. При этом премьер-министр Виктор Орбан поставил себе китайский препарат Sinopharm.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшим образом зарегистрировать в Евросоюзе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она отвечает требованиям безопасности.

Чем больше вакцин, тем лучше, такого мнения придерживается политик. Когда журналисты спросили его, сможет ли Австрия получить для применения российский препарат, он ответил, что это вполне реально.