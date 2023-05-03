Military Watch: Россия может оставить ВСУ без самого ценного оружия Military Watch: Россия может оставить ВСУ без дефицитных систем ПВО

Фото: Министерство обороны РФ

Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВСУ

Россия может оставить ВСУ без самого ценного и дефицитного оружия — систем ПВО. Вооруженные силы России за последнее время уничтожили две системы С-300 в Павлограде в Днепропетровской области. При этом украинская армия также лишилась тех запасов оружия, которые были нужны для контрнаступления, в том числе 200 тонн боеприпасов при атаке на железнодорожный эшелон, сообщает «ПолитРосссия» со ссылкой на Military Watch.

Уничтожение все более дефицитных ракетных систем С-300 следует за успешным воздушным ударом, который уничтожил четыре ракетные установки украинских С-300 27 апреля, что указывает на то, что дальнейшее давление на все более напряженную сеть ракет «земля-воздух» на Украине может быть приоритетным, — заявляют авторы статьи.

Ракетные удары ВС РФ истощили запасы вооружения ВСУ, но главным страхом для Киева становятся атаки на системы ПВО. В статье уточняется, что эти удары совершаются на фоне новостей о нахождении этого вида оружия в дефиците: у ВСУ заканчиваются как ракеты, так и сами системы противовоздушной обороны.

Эксперты отмечают, что Россия перешла к более активным боевым действия. Так, 29 апреля ВСУ и сопровождавшие их «военные подрядчики» потеряли 575 человек на Донецком направлении, а 1 мая погибло 330 украинских солдат. До этого, 24 апреля, под удары ракетного комплекса «Искандер» попали националисты так называемого «Грузинского легиона».

Сильное истощение украинских сил и сил союзников происходит на фоне растущих спекуляций о том, что конфликт приближается к поворотному моменту, который будет в пользу России, на фоне предупреждений о том, что украинские города вскоре могут стать нежизнеспособными, — считают авторы статьи.

Ранее стало известно, что ВС РФ для уничтожения остатков украинских систем ПВО большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет». В одном таком ударе может применяться до десяти беспилотников.